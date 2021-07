Aunque lo critiquen, AMLO reitera ‘abrazos, no balazos’

En la Conferencia Matutina, Andrés Manuel López Obrador informó que está adelantando un libro sobre su gobierno, escribiendo en su tiempo libre.

El presidente dijo que tiene un borrador con cuatro capítulos que ha ido escribiendo «en los vuelos y en los hoteles» o donde puede.

Compartió que «ya estoy por terminar la primera versión, el borrador son 4 capítulos, ya estoy terminando”.

“Escribo en los vuelos, en los hoteles, en donde puedo, cada vez que hay posibilidad de hacerlo», comentó López Obrador.

AMLO contará en los primeros capítulos el quehacer de su gobierno en materia de políticas interna y exterior.

En un tercer capítulo reflexiona sobre el comportamiento de sus adversarios que “han querido detener el proceso de transformación”.

«Hablo de partido de oposición, todo lo que se ha generado de manera natural porque estamos llevando a cabo una transformación, siempre que hay proceso real de transformación se produce una reacción, de ahí que se hable de reaccionarios» Andrés Manuel López Obrador

López Obrador confía que el libro esté listo para el 1 de septiembre, día del informe de gobierno del tercer año del sexenio.

Puntualizó que en “el último capítulo es cómo estoy viendo el futuro, qué espero para finales de gobierno”.

Aclaró que todavía tendrá que pasar la prueba de revocación de mandato, pero le preocupa más su salud que dicha consulta.

“Sinceramente no me preocupa mucho, porque le tengo confianza al pueblo de México, porque siempre me han respaldado”, puntualizó.

Amor al prójimo

En otro tema, López Obrador exhortó a los pobladores de Aguililla, Michoacán, a no involucrarse con grupos delictivos.

Aguililla sufre una ola de violencia protagonizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y de La Nueva Familia Michoacana.

AMLO hizo un llamado a la población a que lo ayuden a conseguir la paz, “que no se tome el camino de la violencia… hagamos a un lado el odio”.

Andrés Manuel pidió a que “llevemos a la practica el principio del amor al prójimo, no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo”.

Él es pacifista y aunque se burlen seguirá diciendo “abrazos, no balazos”, porque no se puede enfrentar violencia con violencia.

“Aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, voy a seguir diciendo abrazos y no balazos, no se puede enfrentar el mal con el mal… nuestros adversarios están muy interesados en que caigamos en la trampa, no soy (Enrique) Peña, no soy (Felipe) Calderón, no soy partidario del ‘mátalos en caliente’, no soy partidario de las masacres” Andrés Manuel López Obrador

