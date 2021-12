Autor de un libro entrañable, el aviador y escritor que desapareció en el cielo

La primera vez que leí su libro, me quedé con las ganas de averiguar nuevamente y pensar seriamente en las respuestas que siempre esperaba el pequeño que le dieran quienes lo escuchaban. El principito no era un niño común, tampoco el libro. En el encuentras muchos enigmas que poco a poco resolverás, o no. En principio, la vida de Antoine de Saint Exupery, su autor; fue una aventura interminable. Nació en Lyon, Francia, con el inicio del siglo, es decir, en 1900, un 29 de junio.

Desde muy joven se interesó por la aviación, no solo como carrera, sino por la aventura que significaba cruzar países volando por los aires. Y ya que volar era su anhelo, se convirtió en piloto comercial. Las mercancías eran dejadas en su destino en diferentes países. Antoine, entonces descubrió que, gracias a su profesión, podría crear mucho más. En los viajes siempre encontramos muchas anécdotas y cosas de qué hablar que no conocíamos de algún país. Precisamente en sus vuelos descubre que puede contar al mundo lo que vive un aviador y como los viajes nos dejan mucho para compartir. Son los años 30 y el viajero se instala en Argentina cuando ya se conocen dos de sus libros: El Aviador y Vuelo Nocturno, en el que los personajes hacen eso, vuelos nocturnos entre Chile, Argentina y Paraguay, para después partir con sus correos a Europa, las vicisitudes que pasan los pilotos son contadas por Saint Exupery, quien retrata un poco lo que es la vida de un piloto comercial y los peligros a los que se enfrentan cuando el clima no es favorable, también del trato de un jefe que no importa nada, solo entregar a tiempo lo solicitado.

Entre la escritura y los viajes, conoce a Consuelo Sucín, en Argentina. La atracción fue inmediata y mutua, ya que ella era también una mujer libre a la que le encantaba la aventura.

Consuelo se convierte en su esposa a finales de los años 30, en el artículo de Lourdes Ventura sobre el libro Memorias de la rosa, que se dice escribió la esposa de Saint Exupery en 1946, y que críticos franceses dudan de su autenticidad, se narra por Consuelo, como fue su primer encuentro con el escritor, él la conoce y de inmediato al surgir entre los dos el coqueteo, él la invita a subir a su avioneta que lo espera y dice: “Usted se viene a mi avión para ver el Río de la Plata desde las nubes! ¡Verá una puesta de sol como no puede verse en ningún otro sitio!”. Aunque ese libro fuese o no escrito por Consuelo Sucín, es de esperarse que el autor de Piloto de guerra y Tierra de hombres, si lo haya dicho.

Cuando alguien se convierte en mito, hay muchas cosas que tal vez existieron, otras no. Pero el romance entre Consuelo y Antoine, comenzó el día que se conocieron. Ella, sin duda era una mujer de una personalidad muy atrayente. Marie-Helene Carbonell, quien ha escrito sobre la vida de Consuelo, afirmó: «Consuelo era una seductora. No sólo era una mujer bonita y menuda que encantaba a los hombres; también podía hablar con ellos». Se ha dicho que el personaje de la rosa, en el libro más importante de Sain Exupery, está inspirado precisamente en Consuelo Sucín, su esposa.

Creo que, para muchas personas en el mundo, el Principito se ha convertido en un libro que uno quiere volver a leer, porque cada vez que lo hace, encuentra nuevas cosas y las frases vuelven a tener significado.

Casi siempre se refieren al Principito como un libro dedicado a los niños, pero la profundidad de las frases en él, nos hace pensar que está dirigido a niños y adultos y que los pensamientos no son tan simples como parecen. “He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”, dice el protagonista. Y es que, en el libro, el amor, la amistad, la lealtad y el cuidado de quienes son las personas importantes en nuestra vida, es uno de los mensajes del libro. La rosa, que es cuidada con gran cariño, evitando que pueda sufrir de algún inconveniente, es de acuerdo con Marie Helen Carbonell, biógrafa de Consuelo Sucín, quien escribió, sobre los personajes del principito: “La rosa es Consuelo», «Los tres volcanes son los volcanes de El Salvador. Los baobabs son las ceibas a la entrada del pueblo de Armenia, en El Salvador. La rosa que tose es Consuelo, que sufre de asma, que es frágil y por eso está protegida bajo una campana de cristal«. Sin duda, Saint Exupery, logró crear un personaje entrañable e inolvidable en el pequeño principito, que apareció hacia el final de su vida, pero antes, en 1935, casi terminando el año, un 30 de diciembre, Antoine y su copiloto, tuvieron que aterrizar de emergencia en el desierto del Sahara. Las condiciones eran terribles. El calor, el abandono en el que estaban, las inmensas arenas del desierto, lo hicieron pensar y comenzar a crear en su mente la historia del principito que aparece de pronto en ese paraje que parece no tener fin que es el desierto, para hacer las preguntas que lo preocupan, y pedir dibujos y seres que lo acompañarán. E imaginar que hay dentro del dibujo, si es un sombrero o es en realidad un elefante que habita dentro de una boa. Pedir cándidamente al piloto que le dibuje un cordero y que, ante la insistencia del niño es dibujado en una caja en la que habitará. Este libro ve la luz en 1943, y Saint Exupery desaparece en su avión en 1944, en plena segunda guerra mundial, en una misión aérea de Francia. Es en 1998, cuando un pescador halla su brazalete en la costa de Marsella. Su avión fue encontrado en el fondo del agua en el mar mediterráneo. ¿Desaparecería Saint Exupery, o solo se fue en busca del principito, para cuidar juntos a su rosa y dibujar corderos?

Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. El principito.

Otoño de 2021

