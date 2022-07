El evento escandalizó a la sociedad.

Avándaro: esta es la historia del Woodstock mexicano

Los Dug Dug´s, El epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El ritual, Bandido, Los yaki con Marita Campos, Tinta blanca, El amor y Three Souls in My Mind fueron las bandas que se presentaron en Avándaro.