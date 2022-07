Avanza en el Congreso de Puebla aumento a tarifas del agua potable

Con el aval de los presidentes municipales de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Clara Ocoyucan, los diputados aprobaron el aumento de costos por el servicio de agua potable en la zona metropolitana.

Los incrementos de tarifas serán del 4 por ciento para los estratos socioeconómicos más vulnerables; y del 7.6 por ciento para zonas comerciales e industriales.

No obstante, aseguraron que existirán candados de cumplimiento para que la empresa responsable garantice el abastecimiento del líquido, así como mantenimiento y obras para otorgar el servicio. Además, habrá descuentos de hasta el 75 por ciento para los usuarios cumplidos.

Con seis votos a favor y una abstención, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso de Puebla avalaron el proyecto denominado reestructuración tarifaria del Sistema Operador de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

Entre los cambios que se aprobaron están la reducción de un 45 por ciento a todas las tarifas detalladas en el Capítulo Cuarto de la iniciativa, titulado “Medición”, para la instalación de cada dispositivo de medición de agua potable.

Esto sólo aplicará para los dispositivos de uso doméstico y comercial, exceptuando los industriales. Por ejemplo, los medidores de media pulgada, que estaban presupuestados en mil 688 pesos, costarán 928 pesos con 41 centavos.

A los usuarios regulares de los estratos 1,2 y 3 se les regalará su nuevo medidor, siempre que pidan su dispositivo de medición antes del 30 de septiembre del año en curso.

También se establecen beneficios para los usuarios domésticos que pertenezcan a los mismos estratos, como descuentos del 75 por ciento para sus adeudos históricos, pero deben liquidar sus pendientes entre el 1 y el 10 de septiembre de 2022.

Además, a los que se regularicen entre el 11 y el 20 de septiembre se les concederá el 50 por ciento de descuentos; y del 25 por ciento a quienes lo hagan del 21 al 30 de septiembre.

Todos los usuarios que quieran regularizarse al 31 de octubre de este año tendrán una condonación del 100 por ciento en multas, recargos y accesorios.

En la sesión, el diputado José Iván Herrera Villagómez (Morena) justificó los aumentos solicitados por SOAPAP en la necesidad de mejorar el servicio; y señaló que la empresa estará vigilada para obligarla a cumplir con sus responsabilidades.

En contraste, el legislador panista Rafael Alejandro Micalco Méndez señaló que su voto en abstención sería para revisar la operatividad que tuvo la empresa del 2014 al 2018 y demás observaciones que consideró “pendientes”.

En entrevista, el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, señaló que para aprobar los aumentos en las tarifas, la concesionaria debe lograr una eficiencia recaudatoria del 65 por ciento para invertir en el mejoramiento del servicio.

“Si la empresa es eficiente en recaudar hasta el 65 por ciento, se podrá cumplir con la inversión, habrá abasto suficiente de agua y vamos a permitirle seguridad a todas las familias, empresas y comercios de que no se van a quedar como Nuevo León, un estado tan rico que no tiene agua”

Señaló que esta opción fue la mejor de cuatro escenarios que se plantearon en una mesa de trabajo, como cancelar la concesión de Agua de Puebla y pagar las multas millonarias; o remunicipalizar el agua y esperar a que los ayuntamientos invirtieran en generar una estructura para brindar el servicio.

Otras opciones eran no generar aumentos y comprometer el abasto; y aprobar la reestructuración tarifaria propuesta por SOAPAP e implementar un programa de condonación de adeudos, que fue la que se avaló.

Recordó que esta petición, impulsada por el director de la empresa, Gustavo Gaytán Alcaraz, fue respaldada por los ayuntamientos de Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

“No habrá aumentos de tarifas si la empresa no cumple con la inversión. Si SOAPAP no dictamina que se cumplió con el programa de inversión durante el 2023, no podrá incrementar las tarifas”