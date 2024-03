Ayuntamiento de Puebla no puede regular sexoservicio, asegura Adán Domínguez

El Ayuntamiento de Puebla se encuentra imposibilitado para regular o reordenar a las trabajadoras sexuales que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad debido a que no es la autoridad competente para hacerlo, expuso el alcalde interino, Adán Domínguez Sánchez.

En entrevista, el edil panista puntualizó que el Ayuntamiento tiene la competencia para regular los comercios establecidos que se encuentran en el Centro Histórico, así como los vendedores ambulantes que se instalan en las vialidades.

No obstante, indicó que en el caso de las sexoservidoras, quienes comúnmente ocupan las calles 10, 12 y 14 Oriente-Poniente, no se tiene la facultad para regular su labor, pues justificó que no hay ningún «giro comercial» al interior del Código Reglamentario Municipal (Coremun) que lo determine.

«El Ayuntamiento no está facultado para regular el sexoservicio, nosotros regulamos los comercios» Adán Domínguez Sánchez

Presidente Municipal de Puebla

En ese sentido, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la autoridad competente para atender el delito de trata de personas, mismo que puede involucrarse con el sexoservicio.

Por lo anterior, Adán Domínguez recalcó que el Ayuntamiento no retirará a ninguna de las sexoservidoras que se encuentran en las calles del Centro Histórico, pues reiteró que no hay ninguna ley que se lo permita.

Foto: Agencia Enfoque

