Ayuntamiento gasta 30 mdp para restablecer sistema de videovigilancia en Puebla

El Ayuntamiento de Puebla gastó 30 millones de pesos para restablecer el sistema de videovigilancia en la ciudad, pues al inicio de la nueva administración sólo el 5 por ciento de las 2 mil 900 cámaras funcionaban.

Este viernes 8 de abril, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García, indicó que la inversión fue de 30 millones de pesos, además mencionó que las empresas contratadas para el servicio son Atria Solutions y Totalplay.

Por su parte, la encargada de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), Alejandra Cedillo May, indicó que, previo a la intervención, el 10 por ciento de las cámaras fueron vandalizadas, es decir, el 27 por ciento no tenía la calidad necesaria y, en el 8 por ciento de los casos, no fue posible verificar la condición.

🔴 #Ciudad | Presenta el sistema de monitoreo de Video Vigilancia Municipal, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo. pic.twitter.com/0g6cEteTUg — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 8, 2022

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo, resaltó que la pasada administración, la cual fue encabezada por la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco “omitió” dar mantenimiento a las cámaras.

La nueva plataforma, de nombre Axon, recibirá la imagen de las casi 3 mil cámaras rehabilitadas por la Comuna, así lo detalló Cruz Galindo.

“El día de hoy tenemos el orgullo de decir que tenemos en funcionamiento todo el sistema de vigilancia, es decir, se ha confirmado una plataforma única Axon”. Consuelo Cruz Galindo

Secretaria de Seguridad Ciudadana

Ventanas ciudadanas

Con respecto al programa de ventanas ciudadanas, por el cual los vecinos de la capital podrían monitorear cámaras de vigilancia, Arrubarrena García indicó que el 27 por ciento de los puntos de vigilancia pueden ser «rescatados».

Adelantó que 50 puntos «de urgencia» serán atendidos, por lo que será necesaria la coordinación de los colonos, con el fin de lograr el funcionamiento de las cámaras.

