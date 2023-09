Ayuntamiento incumple, poblanos dan el grito entre obras inconclusas

Pese a la inversión de 24 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla no cumplió con la entrega de la avenida 16 de septiembre, cuya programación debió estar lista en la primera quincena de septiembre.

El pasado 19 de julio, el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que estarían realizándose rehabilitaciones sobre la avenida 16 de septiembre, desde Avenida Reforma hasta la 7 oriente-poniente, para alistar un proyecto de peatonalización.

El plazo venció y aunque se ha consolidado el nuevo concreto sobre la avenida principal, el carril peatonal así como el ciclista está en cero.

Durante un recorrido realizado por El Ciudadano México, se pudo percatar que las obras de esta vialidad, que estaban programadas para finalizar el pasado 13 de septiembre, aún siguen inconclusas y con señalética de prohibido el paso tanto a peatones como automóviles.

En su momento, el gerente municipal Adán Domínguez refirió que las intervenciones comenzaron desde la 17 oriente-poniente, en donde se estarían llevando a cabo trabajos de mantenimiento en cuatro etapas, dos calles por cada una, para terminar en Avenida Reforma, pero hasta el momento, sólo se han realizado trabajos hasta la 5 oriente-poniente.

De la 5 a la 17 oriente-poniente, no hay paso a automovilistas, pues en algunas de estas calles no cuentan totalmente con la carpeta asfáltica, aún no se ha colocado el espacio para la circulación de los ciclistas e incluso en otras el concreto hidráulico sigue levantado, razón por la que se mantienen acordonadas y con señalética para evitar la circulación en ellas.

Anteriormente, el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, informó que había retrasos en las obras de esta vialidad, debido al mantenimiento de drenaje que se estaba realizando, no obstante, aseguró que las calles estarían finalizadas a partir de la segunda semana de septiembre, pero hasta el momento, ni siquiera se ha levantado el concreto hidráulico de Avenida Reforma hasta la 7 oriente-poniente para su peatonalización.

Obras de oriente, también con retrasos

La zona del centro histórico también es un caos por obras inconclusas en la zona Oriente-Poniente.

Para la primera quincena de septiembre se entregarían la remodelación de las calles 10, 12, 14 y 16 oriente-poniente. Las obras empezaron desde mayo, no obstante, también han sufrido retrasos.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, declaró las primeras veces que las vialidades estarían finalizadas en la última semana de agosto o en la primera de septiembre.

Después se retractó y comentó que las intervenciones en estas calles se habían postergado, sobre todo en la 10 y 12 oriente-poniente, debido a un tema de infraestructura hidrosanitaria, a cargo de Agua de Puebla, no obstante, rechazó que el tiempo de rehabilitación fuera a extenderse.

Pese a que estas calles no habían sido terminadas totalmente, el Ayuntamiento de Puebla informó que estarían llevando a cabo el mantenimiento de la 18 oriente-poniente, sumando una calle más a la lista de las intervenciones en el Centro Histórico.

Foto: Agencia Enfoque

Tras reconocer que las obras no estarían finalizadas en el mes de agosto, Vélez Tirado expuso en una sesión de la Comisión de Hacienda y Bienes Patrimoniales, que el mantenimiento de estas calles estaría finalizando en la segunda semana de septiembre, pero hasta ahora, no se ha cumplido.

Comerciantes y habitantes de estas calles han mostrado su molestia en distintas ocasiones, ya que aseguran que las obras se han demorado, por lo que se desconoce si las calles del 16 de septiembre, así como de la 10 a la 18 oriente-poniente estarán finalizadas a finales de este mes.

Foto: Luis Lozada

