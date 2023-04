Ayuntamiento de Puebla no sabe dónde se elabora la pirotecnia, reconoce edil

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que su administración no tiene identificados puntos de elaboración de pirotecnia, por lo que pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de lugares.

A pesar de que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado a presidentes municipales para que identifiquen y regularicen los sitios de elaboración de pirotecnia, Eduardo Rivera aseguró que los llamados polvorines no han sido detectados.

El alcalde expuso que el Ayuntamiento sólo identifica puntos de venta de pirotecnia en determinadas temporadas. Mientras que las intervenciones más importantes se hacen cuando la ciudadanía aporta información específica.

Afirmó que Protección Civil y la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial realizan operativos en mercados, comercios y unidades habitacionales, para evitar su venta.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes pidió los ayuntamientos de Puebla regularizar los polvorines para evitar incidentes. El accidente más reciente sucedió el 3 de abril en Tecali de Herrera, donde explotó una bodega, provocando la muerte de un hombre y otro más con heridas graves.

El edil Eduardo Rivera afirmó además que el Ayuntamiento tiene una lista de construcciones derribadas y de las que están en proceso de ser retiradas en domicilios particulares, como la que recientemente fue tumbada en la colonia El Cerrito.

Argumentó que el derribo de construcciones es un proceso largo, porque se inician investigaciones, y además los infractores llegan a obtener amparos. Estos amparos obligan a las autoridades a presentar pruebas en su contra, aunque indicó que se mantienen firmes en su intención de derribarlas.

«Son personas con actitud gandalla, que se apropian de la banqueta o espacio público y que eso no está bien, entonces tenemos que pedirle a los ciudadanos respeto a la norma, a la ley, a la movilidad. No se vale que quieran instalar su caseta o bodega. No se vale, no está bien»