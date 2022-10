Bancos de alimentos auxilian a 110 mil mexicanos al mes

Por: Agencia Xinhua

En México, una de cada cuatro personas se encuentra en situación de pobreza y sufre alguna carencia, por lo que rescatar alimentos que están a punto de desecharse es una de las estrategias que han adoptado las familias mexicanas que acuden a los bancos de alimentos en busca de llevar productos nutritivos a su mesa.

El gerente de Relaciones Institucionales del banco de alimentos Alimento Para Todos (APT), Diego Martínez Soto explicó que el rescate de alimentos es una parte esencial para intentar enfrentar no solamente el problema alimenticio, sino también la pobreza.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el gerente indicó que la pobreza afecta en todos los rubros: en la educación, en el desarrollo poblacional pero, sobre todo, en la salud de las personas.

«Se ha identificado que la falta de alimento en específico y, justamente, la pobreza hace que los desarrollos intelectuales de los niños queden limitados; es decir, muchas veces no van a poder desarrollar su cerebro para potencializar como profesionistas porque no tuvieron los nutrimentos necesarios para poderlo hacer»

Una forma de luchar contra estas carencias es la operación de los bancos de alimentos en urbes de México, donde persiste un exceso de población y comunidades con altos grados de marginación.

Todo comienza en las primeras horas del día, cuando camiones y camionetas acuden a los centros comerciales, en su mayoría, a recolectar alimentos que las grandes cadenas que ya sacaron de los aparadores, pero que se encuentran en óptimas condiciones.

Después, los alimentos rescatados se llevan a los almacenes del banco, donde se hace una selección previa para luego repartirse a la comunidad.

De acuerdo con Martínez Soto, de las personas que acuden al banco una o dos veces por semana el 60% son mujeres y el 40% son hombres.

«La necesidad es tangible, es decir, no necesariamente es que no consuman alimentos, sino que muy probablemente no están consumiendo alimentos nutritivos, no están consumiendo todos los alimentos durante el día»