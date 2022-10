Barbosa aclara que cobro de DAP no es inconstitucional

Los Ayuntamientos poblanos que busquen el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2023 tendrán que plantearlo en su Ley de Ingresos, toda vez que no es inconstitucional, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano aclaró que la discusión y la aprobación del cobro del DAP para el próximo año estará a cargo del Congreso local, el cual comenzará a recibir los proyectos de Ley de Ingresos de los gobiernos municipales.

Asimismo, Barbosa Huerta señaló que quienes se opongan a este derecho sólo están demostrando que tienen un “interés político”.

“Está perfectamente claro que el cobro del DAP no es un impuesto, es un derecho, no es inconstitucional, está claro ya, quienes sigan planteando lo de esa forma es un argumento que solamente tienen interés político”

El mandatario indicó que el los servicios de alumbrado público siempre se han cobrado por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública que “no regala nada”.

“Todo consumo de energía eléctrica cuesta, la CFE no da de regalo nada, por eso también tiene tantas deudas acumuladas a favor de la CFE y sobre los Ayuntamientos, entonces no es un derecho constitucional que lo digan claramente y no es traición a nadie”

Miguel Barbosa Huerta