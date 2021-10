Barbosa acusa a Gali de tener compadrazgo con crimen organizado

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 12 de octubre 2021. El gobernador Miguel Barbosa señaló que el exmandatario Tony Gali Fayad tenía compadrazgo y protegía al crimen organizado, al afirmar que “eran sus amigos” y, por ello, “no los enfrentaban”.

En rueda de prensa, Barbosa acusó a los hijos de Gali Fayad de aparecer en fotografías con los Valencia: “eran sus amigos, compadres de grado”.

“Nadie se enfrentó al crimen, eran amigos, eran compadres de grado, hay fotografías de los Valencia abrazados con los hijos de Tony Gali, eran compadres de grado, de quien se iban a cuidar de sus amigos” Miguel Barbosa

De esta manera, Barbosa afirmó que había un exgobernador que tenía entre 70 y 80 escoltas que fueron despedidos cuando él tomó el cargo. “Se fueron completitos… 70 tenía, de verdad que opulencia. Esa es la preocupación, se acostumbran a que el mundo que los rodea sea de total confort; que lo paguen de su bolsa, se roban mucho, que lo paguen de su bolsa”, externó.

Flor del Bosque no será fraccionada

Por otra parte, el mandatario estatal reiteró que el área de Flor del Bosque no será fraccionada para viviendas y dijo que se encuentra en proceso para que la zona sea declarada como protegida; proceso que no se hizo en las declaratorias del Cerro Colorado, cuyo procedimiento es incorrecto y en cualquier momento pueden caerse, advirtió.

Afirmó que en el negocio de fraccionar Flor del Bosque estaban metidos dos exgobernadores y deslindó al gobernador priista interino Guillermo Pacheco Pulido. “Y no quisimos iniciar proceso de expropiación. No se trata de eso (…) hubo antes una especulación mercantil de familiares de exgobernadores, por lo menos dos; no el interino, ahí están metidos”, acotó.

“No ha habido fraccionamientos autorizados, estamos en proceso de que sea declarada un área natural protegida Flor del Bosque; en otro tiempo hubo una declaratoria del área portuaria del Cerro Colorado que va desde la Sierra Negra hasta el municipio de Tehuacán; miles de hectáreas, todos los habitantes de esos municipios no pudieron disponer de las riquezas naturales” Miguel Barbosa

Puntualizó que “emitieron el decreto sin ningún procedimiento legal (…) eran gobiernos duros, arbitrarios; en el tenso y humedal es lo mismo, así hicieron, un buen día apareció un decreto, y así se puede caer en cualquier momento”.

