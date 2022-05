Barbosa afirma que Francisco Romero tenía acuerdos políticos con Claudia Rivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que existió un acuerdo político y de protección a Claudia Rivera Vivanco por parte del extitular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serano.

De acuerdo con versiones periodísticas, durante el periodo más complicado de la pandemia y confinamiento por covid-19 en 2020, el Ayuntamiento de Puebla, en ese entonces, a cargo de la morenista, infló los costos de las despensas e insumos sanitarios que fueron entregados a la población.

En conferencia matutina, Barbosa Huerta dijo que la protección hacia Rivera Vivanco derivó de las negociaciones que mantuvo el gobierno municipal con “una persona cercana sentimentalmente al auditor”, quien fue quien le vendió equipo de protección como cubrebocas, túneles sanitizantes y gel antibacterial.

“Eso lo surtía la gente del auditor. Yo se lo dije al auditor, no crean que no. Le dije qué estaba ocurriendo. Le dije también de lo que se sabía de un acuerdo político y de protección del auditor a Claudia Rivera. Me lo negó, obviamente me lo negó, pero tenemos prueba de todo ello. No dudo que este sea uno de esos casos”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla