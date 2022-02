Barbosa afirma que litigio de los Jenkins terminará cuando devuelvan los 720 mdd

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el litigio de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), terminará cuando los miembros devuelvan los 720 millones de dólares.

El pasado viernes, Margarita Jenkins de Landa, presidenta del patronato UDLAP, apareció en una cápsula en redes sociales, donde comentó que la pelea legal está por terminar, ante la restitución del campus.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta indicó que el litigio sigue en pie y recomendó a las partes involucradas, es decir, a los miembros de la familia Jenkins, dialogar para que los recursos sean devueltos y la fundación regrese a Puebla.

El mandatario afirmó que, ahora que las instalaciones de la UDLAP han sido abiertas, los Jenkins buscarán otros distractores “mediáticos” para evitar que se hable del desfalco en la opinión pública.

“Ahora que ya no tienen el distractor del campus, no sé qué elementos vayan a tomar, pero no habrá solución a ningún litigio si no devuelven el capital que se llevaron de la Fundación Mary Street Jenkins”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla