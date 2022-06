Barbosa asegura que edil auxiliar de San Juan Acozac está “En su casa”

El presidente auxiliar de San Juan Acozac, Eloy Báez Ramírez, perteneciente al municipio Los Reyes de Juárez, “está en su casa”, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Esto después que se difundiera la noticia que había sido privado de su libertad.

La noche del pasado jueves, pobladores de la localidad aseguraron que el edil auxiliar había sido presuntamente “levantado” cuando viajaba en su propia camioneta a las 21:30 horas.

Sin confirmar el hecho ni dar detalles, el mandatario poblano afirmó que Báez Ramírez estaba en su hogar y aclaró que serán las autoridades correspondientes quienes informen al respecto.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas se reunirá con él en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local.

“No seré quien revele los datos que no me toca a mí revelar, lo único que puedo decir es que el presidente auxiliar de San Juan Acozac está en su casa y espero verlo el día de hoy, recibirlo, no voy a dar más detalles”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador del Estado de Puebla