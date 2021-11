Barbosa asegura que su administración es ajena a elección del sindicato del Estado

Tras los señalamientos de fraude rumbo a la renovación de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod), el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, afirmó que su administración es ajena al proceso interno y exhortó a que se garantice la transparencia y legalidad de dicha elección.

«Espero que la normalidad en el proceso electivo de la nueva directiva del sindicato, se asuma. Ya no hay obstáculos, el gobierno es ajeno al proceso interno del sindicato. Pero yo los llamo a que no haya irregularidades, los llamo a todos. Pido a las autoridades laborales se metan a normar el proceso para que no haya abusos de nadie»

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla