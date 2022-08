Barbosa avala iniciativa de AMLO sobre la Guardia Nacional

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, avaló la iniciativa preferente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario poblano señaló, en videoconferencia de prensa, que esta propuesta servirá, entre otras cosas, para acabar con la corrupción en materia de seguridad pública.

“En temas de seguridad pública no se puede regatear nada, el propósito es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa para evitar su corrupción como policía civil”

No obstante, afirmó que su discusión será compleja, debido a que tiene que ser aprobada por dos terceras partes de los diputados que integran al Congreso de la Unión.

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, llamó a la Guardia Nacional para que realice labores de investigación e inteligencia, además, de que se comprometa más a detener a los delincuentes.

Barbosa Huerta dijo que hoy en día, esta institución se limita a realizar acciones de contención sin afrontar de lleno la inseguridad.

“Yo sí llamo a que la Guardia Nacional, cualquiera que sea su adscripción, que investigue, haga labores de inteligencia, enfrente los asuntos de seguridad pública y que haga detenciones, no las hace, ellos realizan solamente labores de contención, no eso no ayuda”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla