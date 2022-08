Barbosa celebra elección interna de Morena; llama a consejeros a la unidad

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, celebró la elección a consejeros distritales de Morena, al afirmar que se dejó de lado el “secuestro” que mantenían grupos políticos desde el 2015.

En videoconferencia, el mandatario se dijo satisfecho por los resultados de la jornada del pasado sábado, toda vez que Morena “se entregó a la sociedad” a través de una participación de “absoluta libertad”.

Asimismo, sostuvo que él no participó en la elección interna, aunque afirmó que sí tuvo “simpatía” por algunas personas.

“Yo no tengo más que emitir una opinión de satisfacción y felicitación a esta jornada electoral, el gobernador no participa en la vida interna de morena, el gobernador si tiene simpatías por muchas personas y no las oculta y yo creo que fue una jornada, más allá de algunos problemas, muy exitosa”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla