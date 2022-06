Barbosa confirma investigación contra Abelardo Cuéllar 

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que hay varias denuncias e investigaciones en contra del exsecretario del Trabajo (ST) estatal, Abelardo Cuéllar Delgado, por presuntas irregularidades durante su gestión.

Sin dar más detalles, Barbosa Huerta reveló que existen indagatorias concluidas y avanzadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, incluso, afirmó que una de ellas fue impugnada por el exfuncionario estatal.

Aclaró que su gobierno “no persigue a nadie” ni “se inventa delitos”, y afirmó que Cuéllar Delgado está creando un escenario mediático como una “manera de defensa”.

“Yo cuando invité a Abelardo Cuéllar a ser parte de mi gobierno, no lo invité a ser abogado de interesados (…) si él no hizo nada indebido, que no se preocupe, pero así pasa siempre, cada vez que alguien es investigado empieza a decir que es perseguido político, es propio de una manera de defensa”, sostuvo.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla