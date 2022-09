Barbosa critica integración del hermano de Mier a la Auditoría de la Federación

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, consideró que es criticable la integración de Marco Fernando, en la unidad de normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), toda vez que es hermano del diputado federal, Ignacio Mier Velazco.

En videoconferencia, Barbosa Huerta evitó dar una opinión sobre dicha designación, ya que desconoce si se trata de un acto de nepotismo.

“Eso de andar jalando la familia por todos lados siempre es criticable y eso también es cierto, nada más, no sé si ese cargo implique nepotismo, no lo sé, tendré que analizarlo no voy a opinar sobre ello, la razón de la familia encargos es muy criticable”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla