Barbosa honra a Bosques Saldívar y pide quitar interpretaciones políticas a su vida

Al reconocer la vida y obra de Gilberto Bosques Saldívar –mixteco que ayudó a más de 40 mil refugiados de distintas nacionalidades ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana–, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pidió no cargar de interpretaciones políticas la vida de los grandes mexicanos.

Desde el Congreso del Estado, en sesión solemne para conmemorar el 130 aniversario del natalicio de Gilberto Bosques Saldívar, el mandatario aseguró que todos los parlamentarios, locales y nacionales, están obligados a conocer, valorar y tomar como ejemplo, el trabajo de este defensor de los derechos humanos.

Barbosa Huerta llamó a todos los presentes a homenajear a los héroes que forjaron la historia y patria de México, sin caer en discusiones innecesarias, respetando el pensamiento que tuvieron estos personajes al momento de actuar.

“Juárez no era priista, decíamos desde la izquierda. Morelos no era priista, decíamos desde la izquierda. Pues hoy debo decirles que Juárez no era de Morena, ni Morelos era de Morena. Tampoco Juárez era del PAN, ni Morelos era del PAN. A Gilberto Bosques hay que verlo por su gran pensamiento y su gran labor”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla