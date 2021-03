Barbosa insiste en tomar las riendas de la seguridad de Puebla capital

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró este viernes 26 de marzo, en conferencia de prensa, que asumirá las riendas de la seguridad de Puebla capital.

Mediante la renovación de un decreto, que publicó hace un año, el gobernador busca el control del personal policiaco del municipio, así como sus insumos. Esto en atención a “situaciones extraordinarias” donde se ha vuelto imperativo “restablecer el orden social”.

Según explicó el mandatario, la Angelópolis concentra 45 por ciento de los delitos que se denuncian en el estado. Además, sin señalar nombres ni cargos, dejó claro que tienen conciencia de qué actores encargados de la seguridad no se encuentran atendiendo su trabajo como deberían.

“Sabemos quiénes son los que permiten muchas cosas”, sentenció.

En cuanto al proceso que se sigue para la construcción e implementación de medidas que garanticen el bienestar de la ciudadanía en términos de seguridad, explicó:

“Una estrategia de Seguridad Pública se diseña por un conjunto de expertos, conocedores, con la información que se tiene, con el procesamiento de esa información, que se vuelve inteligencia, con el conocimiento de todos los componentes sociales, económicos de todos los sitios y lugares de las ciudades o de las comunidades donde se va a aplicar esa estrategia. En el caso de Puebla, desde luego que ya se tiene todo eso. Por eso necesitábamos la conjunción de las fuerzas del orden que tienen competencia en este municipio, en esta ciudad capital: para llevar a cabo una sola estrategia”, explicó el mandatario.

También dejó claro cuáles son los puntos de interés contemplados en esta estrategia de seguridad:

“Cuando se quiere tener el control de los giros negros (…), del comercio ambulante, entonces ya no se puede tener una estrategia común. Hay que distinguir entre las actividades lícitas y las no lícitas. Hay comercio ambulante lícito y hay comercio ambulante que no es lícito”, diferenció el gobernador del estado.

Pese a que el primer decreto fue publicado hace un año e incluso se nombró a Carla Morales como delegada de Seguridad, la iniciativa no avanzó y el control de la Policía Municipal se mantuvo en manos del ayuntamiento de Puebla, en particular de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales.

El lunes inicia la vacunación al sur de la capital

En la misma conferencia matutina del Gobierno del Estado, el secretario de Salud José Antonio Martínez anunció que el lunes 29 de marzo iniciará la vacunación en el sur de la ciudad de Puebla en un punto único de vacunación, que será Ciudad Universitaria. Habrá cuatro módulos.

La Delegación del Bienestar continúa trabajando en la logística y se espera que para la tarde de este viernes 26, todos los detalles hayan quedado ajustados. La logística estará a cargo del Programa Correcaminos, que deberá considerarse la única fuente fidedigna de información sobre el proceso de vacunación.