Barbosa insta a diputados consensuar nombramiento de comisionada del Itaipue

Diputados locales deberán llegar a un consenso para poder designar a la nueva comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), así lo señaló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal argumentó que la falta de votos en el anterior proceso de designación es parte de un proceso legislativo.

No obstante, pidió a los legisladores locales a razonar, entender, acordar y respetar las diferentes posturas para llegar a un acuerdo.

A su vez, expresó que confía en que los diputados poblanos podrán tener un consenso en este segundo proceso de designación.

Sin embargo, afirmó que aquellos diputados que no quieran participar en los acuerdos «sólo se marginan», por lo que los exhortó a tener un mejor comportamiento en el congreso local.

«Los diputados y diputadas que no quieran participar en los acuerdos sólo se marginan, el único acuerdo que van a tener es la estridencia, van a recordar la sesión cuando gritaron más, cuando agredieron más, no cuando mejor argumentaron, el mejor aplauso es el aplauso del todos, después el aplauso de la mayoría, no el recuerdo de la grosería«