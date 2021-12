Barbosa muestra solidaridad a la activista Olimpia Coral

El gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta refirió que la fotografía con la activista Olimpia Coral con un cartel en el que se leía: “Valen más las mujeres que las paredes”, lo sostuvo en solidaridad con la activista, al afirmar que su gobierno, respeta las manifestaciones de mujeres, aún las excesivas; sin embargo, reprueba las pintas y la destrucción de inmuebles.

Así lo comentó, luego de que ayer la joven activista publicó en su cuenta de Twitter una foto con el gobernador, como un mensaje para pedir que no se criminalice la protesta, al acudir a la inauguración de un nuevo medio de comunicación, evento al que acudió el ejecutivo estatal.

“Ella me abordó, me dijo que si podía sostener con ella ese cartel. No tuve objeción. Nosotros hemos respetado mucho, las acciones aun excesivas de las manifestaciones, cuando se pronuncian y en las calles pintan. No estoy de acuerdo en eso, que se destruya. Porque las acciones de defensa de las mujeres de búsqueda de desaparecidas, del esclarecimiento de feminicidios, y todo lo que implique el ataque a las mujeres. Lo asumimos más allá de ese tipo de expresiones”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla