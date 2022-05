Barbosa ordena quitar portón que conecta Casa Reyna con Paseo de San Francisco

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó quitar los portones de la zona del Paseo San Francisco, en Puebla capital, que fueron colocados durante la administración municipal de Luis Banck Serrato, debido a que limitan el paso peatonal

En videoconferencia, Barbosa Huerta se pronunció para que el callejón que se ubica entre las calles 2 y 4 Oriente, el cual conecta a Paseo San Francisco con Casa Reyna, sea de uso libre para los poblanos y no quede en un horario fijo.

“Hay que quitar esos portones porque eso de que está abierto de 9 a 6 no me gusta. No, a las 6 de la tarde ya se vuelve privado, que todo quede libre, que sea de uso común”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla