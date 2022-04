Barbosa pide a trabajadores del IMSS Puebla no politizar los temas de salud

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió no politizar el tema de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, luego de que un grupo de trabajadores se manifestó para exigir la contratación de más personal y la construcción del hospital San Alejandro.

En videoconferencia, Barbosa Huerta señaló que su gobierno no fijará una nueva postura hasta que los inconformes no le hagan un planteamiento “completo” de sus necesidades y demandas.

“Creo que es otra cosa, que no se politice sobre este tema con acciones de grupos internos del IMSS, de trabajadores o no trabajadores. Nosotros ya fijamos nuestra posición sobre el tema, mientras no me hagan un planteamiento completo, no fijaré una posición”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla