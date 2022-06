Barbosa pide castigar la «broma» priista de nuevo audioescándalo

Por Alexis Lira y Anaid Piñas

El mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta, llamó a «aplicar la ley», si se comprueba la participación del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Puebla, Javier Casique Zárate, en actos de corrupción filtrados en un nuevo audioescándalo de «Alito» Moreno, presidente nacional priista.

Afirmó que desconoce las grabaciones donde ambos priistas acuerdan el ofrecimiento de medicinas y despensas a gobernadores priistas.

“La verdad no los he escuchado ni los quiero escuchar. No debo dar una opinión sobre estos asuntos más que se aplique la ley, es lo que puedo hacer”

Miguel Barbosa Huerta