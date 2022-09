Barbosa pide investigar caída de árbol en el Centro Histórico

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió investigar la caída del árbol, en el corredor 5 de Mayo, que causó la muerte de Santiago, de 12 años; además, consideró que es apresurada la decisión del Ayuntamiento de Puebla por derribar cinco árboles.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano llamó a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) y al gobierno municipal iniciar las indagatorias para determinar responsabilidades administrativas.

Barbosa Huerta explicó que lo sucedido la noche del pasado lunes fue producto de la naturaleza y las intensas lluvias, por lo que no habría delito por el deceso del menor, pero sí responsabilidades.

“Yo no estoy hablando de que haya un delito porque esto no es un caso fortuito, es un hecho de la naturaleza, los hechos fortuitos son hechos del hombre (…) no hay comisión del delito, pero sí hay responsabilidades administrativas y deben determinarse”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla