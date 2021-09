Barbosa quiere que su sucesor sea de izquierda

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 7 de agosto 2021. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que los aspirantes a la gubernatura de Puebla deben limpiar sus expedientes antes de buscar contender; afirmó que le gustaría que su sucesor fuera un gobernador con línea de izquierda, austero, honrado y recto.

“Me gustaría que el gobernador que me sustituyera fuera un gobernador de izquierda, austero, honrado, de principios y convicciones, aliado de la gente por siempre (… ) Hay que recordar que las candidaturas se construyen a ras de tierra. No en reuniones con los ricos en La Vista, ni por ahí. No, ahí no… se construyen a ras de tierra”, enfatizó en conferencia virtual de este martes.