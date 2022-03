Barbosa reclama falta de ayuda de Eduardo Rivera para reconstrucción de Xochimehuacan

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, le reprochó al alcalde Eduardo Rivera Pérez su falta de ayuda para la reconstrucción de la zona cero en San Pablo Xochimehuacan.

Barbosa Huerta afirmó que, desde el momento del siniestro registrado la madrugada del pasado 31 de octubre, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, no han parado las obras de reconstrucción.

Sin embargo, reclamó que, a cinco meses y medio de la explosión, la administración municipal no ha colaborado con las obras que encabeza su gobierno.

«Nosotros no hemos parado y no hemos recibido ayuda de nadie, ni del gobierno municipal ni del federal, y eso que es un municipio poblano, pero también se deben hacer cargo los órdenes de gobierno distintos al del estado de Puebla».

Por otra parte, Miguel Barbosa exhortó al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera a “ajustarse a la ley”, después de anunciará que se pondrá en “pausa” el proceso de concesión de espacios publicitarios.

Barbosa Huerta reiteró que respeta al Ayuntamiento de Puebla y su autonomía, por ello aseguró que él no les haría alguna recomendación; sin embargo, afirmó que el alcalde Rivera Pérez deberá reflexionar y ajustarse a la ley.

“Yo entendí la pausa como una reflexión al tema, yo no voy a recomendarle al Ayuntamiento el desistimiento de la toma de sus decisiones, eso no se los voy a recomendar, no me voy a meter a hacer esa recomendación, son autónomos y responsables de sus aciertos y de sus no aciertos, la única recomendación es que se ajusten al cumplimiento de la ley”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla