Barbosa reconoce el papel de las mujeres en la sociedad poblana

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció el papel de las mujeres en la sociedad poblana, al tiempo que las invitó a seguir luchando por una igualdad de género.

En su conferencia de prensa, el mandatario estatal emitió un mensaje a las mujeres poblanas con motivo del Día Internacional de la Mujer, indicó, que esta fecha no se trata de un festejo, sino que es una conmemoración de la lucha por una verdadera igualdad de género.

“Esta fecha no se trata de un festejo, se trata de una conmemoración a la lucha que las mujeres han sostenido desde hace siglos, desde siempre, es una lucha por alcanzar la igualdad, y por la que han mantenido actividades de esfuerzo, de preparación, de participación cada vez más en decisiones públicas y privadas para alcanzar la igualdad”.

Refirió que no se trata de un movimiento exclusivo de colectivos feministas, pues afirmó que hay mujeres que aunque no se pronuncien a favor del feminismo, han mantenido una lucha por ganar más espacios, a quienes las exhortó a seguir trabajando desde sus “diferentes trincheras”.

“No podemos pensar que todas las mujeres son feministas, pero todas han sostenido una lucha en sus vidas, una lucha por alcanzar la igualdad, esta lucha es para todas las mujeres que están organizadas, y también para las que no lo están, y me refiero a las mujeres del campo, a las mujeres trabajadoras de las ciudades, a las profesionistas, me refiero a todas aquellas que han mantenido una posición de enorme esfuerzo por alcanzar la igualdad”.