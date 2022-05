Barbosa rehabilitará penal para mujeres en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se planea rehabilitar un reclusorio femenil en Puebla, así como la construcción de un nuevo penal en el interior del estado para desahogar la sobrepoblación de reos.

En videoconferencia, el mandatario señaló que es urgente que exista un penal para mujeres en Puebla y no áreas destinadas para ello en las cárceles que ya existen.

Por ello, dio a conocer que su administración ya tiene identificado qué penal del interior del estado se va a reconvertir para alojar a este sector.

“Tenemos que crear un reclusorio femenil en el estado, no que cada reclusorio tenga su área femenil. Ya tenemos la decisión de cuál reclusorio del estado y va a empezar pronto”

Además, Barbosa Huerta adelantó que se construirá un nuevo reclusorio en la entidad con recursos públicos, el cual estará alejado de la ciudad de Puebla.

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, ubicado en Puebla capital, es un espacio “insuficiente” y que nunca se concluyó a pesar de que tiene 40 años.

“San Miguel es un reclusorio de 40 años, insuficiente y no terminado, no tiene comedor, los reclusos comen en sus celdas, no había nada para que comieran dignamente, hoy ya hay medidas de seguridad y tecnología”