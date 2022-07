Barbosa y gobernadores de Morena se reúnen con AMLO; tratan temas políticos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta se reunió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado jueves en Palacio Nacional, en donde se abordaron “temas generales de política”.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano evitó dar detalles del cónclave que se realizó a las 13:00 horas del 30 de junio en la Ciudad de México.

No obstante, Barbosa Huerta comentó que también acudieron gobernadores de Morena y trataron temas sobre política.

“Fue una plática del presidente con los gobernadores de Morena y no puedo revelar ningún detalle de lo hoy platicado, lo digo con claridad, no fueron temas de un estado en específico; fueron temas generales de política y de eso hablamos no puedo revelar nada de lo que en esa reunión se se dijo”

Miguel Barbosa Huerta