Barbosa y Micalco polemizan sobre supuestas alianzas para 2024

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, le respondió al diputado local panista Rafael Micalco Méndez y negó que tenga acuerdos políticos con algunos militantes de Acción Nacional (PAN), de cara a las elecciones de 2024.

El día de ayer, el legislador convocó a sus compañeros de partido a no realizar ningún pacto con la oposición, pues señaló que quienes lo hicieran, cometerían un grave error y podrían ser expulsados del PAN.

En rueda de prensa, el mandatario minimizó las declaraciones de Micalco y afirmó que “lo que diga no tiene relevancia”, ni para los integrantes de su gobierno, ni para los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por lo anterior, llamó a los integrantes del blanquiazul a poner más atención a las posturas y señalamientos del legislador, ya que son ellos quienes deben interesarse en sus discursos.

Barbosa Huerta añadió que el diputado sería un buen prospecto si decidiera levantar la mano para convertirse en candidato a la gubernatura por el PAN, y aseguró que no tendría problema en recibirlo para hablar sobre sus aspiraciones políticas.

“Nunca he hablado con ningún panista de alguna candidatura, jamás. Yo no recibo gente de otros partidos para hablar de candidaturas, ni me involucro en la vida de otros partidos. Pero si él quiere venir, que venga. A lo mejor ahí encuentra la paz”

En tanto, el diputado Rafael Micalco Méndez aseguró que los panistas sí le hacen caso y toman en cuenta sus opiniones desde que se convirtió en militante de Acción Nacional, es decir, desde hace 32 años.

A través de sus redes sociales, descartó que tenga aspiraciones políticas para el 2024 y afirmó que esa decisión, en caso de que se concrete, será tomada por las dirigencias de la alianza “Va por Puebla”, por lo que seguirá en su papel legislativo.

“Los panistas llevan 32 años haciéndome muchito de caso, no sólo un poquito. También agradezco que hoy me haga caso y me dedique unas palabras el señor gobernador. Voy a seguir como diputado local; siendo oposición. Y a la supuesta candidatura que me quiere sugerir le digo no gracias. Cuando usted guste nos tomamos un cafecito”

Rafael Micalco Méndez

Diputado del PAN