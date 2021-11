Basificados del Ayuntamiento del pasado trienio tramitan amparo

Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, que recibieron u puesto de base en la pasada administración de la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, tramitaron un amparo contra la suspensión de su puesto, así como la no remuneración de su salario. Ademas acusaron hostigamiento laboral.

Un grupo de burócratas, acompañados de regidores de Morena, acusaron que desde hace dos semanas no se les asigna carga laboral, mientras que en otros casos se les niega un espacio de trabajo o acceso a sus oficinas.

José Serrano Llano, uno de los trabajadores comentó que será en próximos días que se ingrese el amparo, sin especificar en dónde para «no entorpecer el proceso».

Por su parte, Leobardo Rodríguez Juárez, concejal morenista, aseguró que los 100 basificados en la recta final del mandato de Claudia Rivera Vivanco no fueron notificados de manera formal por el Tribunal Municipal de Arbitraje, mientras que su salario se encuentra «congelado».

Acusó que la Comuna pretende tirar los puestos mediante «chicanadas» legales, además de supuestas presiones, como lo sería encerrarlos, dejarlos sin muebles en oficinas.

Leobardo Rodríguez Juárez insistió en que hubo despidos injustificados de personal, dijo que fueron casi 800 personas las obligadas a renunciar, supuestamente para contratar a una empresa que preste servicios de limpieza, acusó el morenista.

«Gente que ganaba 5 mil pesos que hacía limpieza, a ellos son a los que corrieron, con el argumento falaz y mentiroso de que eran un ejército político, cosa que no es cierto»

Esta mañana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que las 100 bases fueron suspendidas por un tribunal constituido, el cual determinará su validez o si son revocadas.

«Las basificaciones no es una acción que este firme, el tribunal del municipio ha desechado la basificación si no esto agravaría las finanzas de la ciudad y se encuentra en ese estatus, no están en firme y se acata la decisión»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla