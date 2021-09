Beatriz Gutiérrez Müller, sin candidato para la rectoría

Por Redacción

Beatriz Gutiérrez Müller, profesora-investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dijo que no apoya a ninguno de los cuatro aspirantes que lograron la idoneidad para registrarse.

La también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador avaló el proceso que se sigue para elegir a quien será el sucesor del actual rector Alfonso Esparza.

En una publicación hecha en sus redes sociales, dijo que “este 20 de septiembre se realizará la elección del nuevo rector o rectora para el periodo 2021-2025”.

Agregó que “he decidido no participar pública ni privadamente con ningún candidato. Estimo y respeto a todos; pero, por encima de afectos, le tengo un gran respeto a los universitarios: secretarias, choferes, mensajeros, alumnos, académicos, funcionarios, administrativos, directores y demás”.

En el proceso para elegir rector de la BUAP este jueves se registraron Lilia Cedillo Ramírez, Guadalupe Grajales, Ricardo Paredes Solorio y José Víctor Tamariz Flores, quienes fueron declarados idóneos para convertirse en candidatos a la rectoría de la BUAP.

Gutiérrez Müller señaló que la BUAP:

“Cuenta con el mayor de mis afectos. Gracias a ella me he desarrollado como profesional; en particular, en el campo de la investigación académica, y en la medida de mis capacidades, he procurado en mis trabajos enaltecer su nombre y prestigio. Desde ahí, además, he defendido y defenderé una educación laica, gratuita, pública y de calidad”