Belmont, sin autoridad para «pedir cuentas» al PRI sobre Zavala, asevera Camarillo

El diputado Néstor Camarillo Medina señaló que el dirigente interino de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, no tiene la autoridad moral para exigirle al Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentar pruebas sobre la expulsión de Javier López Zavala.

En entrevista, aseguró que al no ser poblano, el morenista desconoce la historia política de Puebla, dentro y fuera de Morena; por lo que le pidió actualizarse e informarse antes de emitir cualquier opinión sobre otro partido.

Señaló que lejos de ser un tema político o partidista, la investigación en contra del expriista es derivada de la comisión de un delito en contra de la activista y abogada Cecilia Monzón, por lo que no hay manera de solapar o defender al expriista.

“Una vez que se declare una sentencia y se tenga certeza, queremos que se aplique todo el peso de la ley. No importa si ya no era priista o lo sigue siendo. No podemos medio estar a favor o medio estar en contra”

Néstor Camarillo

Presidente del PRI