Biestro recibe la última estocada; Morena se reserva metodología de selección y reafirma a Claudia Rivera

La tarde-noche del martes 27 de abril, Gabriel Biestro vendió como un triunfo de su cruzada para tumbar la candidatura de Claudia Rivera Vivanco a la presidencia municipal de Puebla por Morena, la exhibición de que Morena no realizó encuestas para designar a Rivera Vivanco; sin embargo, esta victoria se volvió en muy poco tiempo, obsoleta.

Lo anterior, luego de que el periodista Rodolfo Ruiz, en su columna La Corte de los Milagros, publicada en el diario e-consulta, revelara una carta firmada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en la que, entre otros puntos, destacan dos:

Morena, por derecho, se puede reservar la metodología de selección del candidato.

Claudia Rivera Vivanco es “el perfil idóneo” para competir por la candidatura a la alcaldía de Puebla.

La carta tiene fecha del 30 de marzo de 2021, cuando Rivera Vivanco ya había sido seleccionada.

¿Qué dijo Gabriel?

El diputado con licencia expuso que Morena, pese a tener un mandato de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de entregarle los resultados de la selección de candidatos, no se los dio.

De manera irónica Gabriel Biestro expresó que no entiende por qué no se le entregaron dichos documentos “si se supone que ahí los tienen”, y aseguró que la designación de Claudia Rivera no fue a través de una encuesta, sino una imposición.

Esto pone en evidencia que el partido cayó en contradicciones, pues aunque se ha manejado como una fuerza política que prioriza la participación interna de sus militantes para la selección de candidatos y candidatas, la designación para estos comicios habría sido por selección directa. Por dedazo.

“Desde que inició el proceso hubo una serie de irregularidades. Es muy probable que todo el proceso se eche abajo. Ha sido una falta de respeto para quienes estamos participando. Hablo del estado de Puebla, se metieron a perfiles antiobradoristas y antimorenistas”. Gabriel Biestro

Morena se lava las manos

En la carta referida, Morena se apega a su derecho de no revelar metodologías o sistemas de sección de candidatos:

“Esta Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con sus facultades estatutarias así como las contempladas en la Convocatoria, y en cumplimiento a lo relacionado con nuestra estrategia política, misma que no podrá exponerse lisa y llanamente, en atención a que se le reconoce a los partidos políticos la posibilidad de reservar información relacionado con aspectos de su organización y estrategias internas; lo anterior de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Es decir, los partidos políticos tienen el derecho de no revelar las formas en las eligen a sus perfiles.

No obstante, se reconocieron tres parámetros para elegir al “perfil idóneo”:

Se revisan los nombres , así como sus manifestaciones en la semblanza curricular.

, así como sus manifestaciones en la semblanza curricular. Se analiza el contexto político, electoral y social el municipio de Puebla (…) Encontrando la necesidad de postular al perfil que cuente con un trabajo político consolidado para estar en aptitud de fortalecer la estrategia política de Morena y resultar ganadora o ganador de la contienda electoral.

(…) Encontrando la necesidad de postular al perfil que cuente con un trabajo político consolidado para estar en aptitud de fortalecer la estrategia política de Morena y resultar ganadora o ganador de la contienda electoral. Se consultan los medios de comunicación y redes sociales. Asimismo se realizan consultas directas con referentes políticos de la entidad.

Con base en lo anterior, la carta dice:

“Lo anterior, sin menospreciar a los demás perfiles, a consideración de esta Comisión el perfil de la C. Claudia Rivera Vivanco es el único que se adecúa a la estrategia política electoral de Morena de cara a la elección del 6 de junio de 2021, derivado de que se estima que cuenta con un trabajo político y social consolidado en el estado de Puebla (…) Se trata de un perfil bien identificado con Morena, cuyo trabajo como presidenta municipal se ha desarrollado con base en los principios de nuestro movimiento por lo que se estima conducente consolidar ese trabajo en el siguiente periodo de gobierno”.

Lo que ahora queda pendiente es cómo reaccionará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues Morena había dejado ver que sí hizo encuestas, cuando todo indicaría que en realidad no, y de qué manera se cumplirá con la sentencia de entregar estos documentos, cuando todo parece indicar que no existen.