Boris Johnson rechaza postulación para primer ministro en Reino Unido

Este domingo 23 de octubre, el político Boris Johnson ha anunciado que no se postulará como candidato para primer ministro del Reino Unido, de esta maneja se abre camino el exministro de Economía Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno.

En un comunicado, Johnson argumentó que, a pesar de tener el apoyo de los diputados conservadores, llego a la conclusión de que no sería lo correcto, porque no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengan un partido unido en el Parlamento.

El exministro afirmó que contaba con un respaldo de 120 diputados, aunque hasta este domingo se habían hecho públicos unos 60 apoyos de los 100 que se necesitan para entrar en la votación.

“Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento… Me temo que lo mejor es que no permita que mi candidatura siga adelante y comprometa mi apoyo a quien lo consiga”

Boris Johnson

Exprimer ministro del Reino Unido