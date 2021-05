¡Borrón y cuenta nueva! Morena repone candidata para Francisco Z. Mena y Ariadna Ayala regresa a la campaña

A menos de dos semanas de la jornada electoral, Morena y el PT se vieron involucrados en pequeños escándalos con su candidata para la alcaldía de Atlixco, Ariadna Ayala, y su candidato a la del municipio de Francisco Z. Mena, Pascual Morales, lo cual hizo que ambas fuerza políticas aliadas, perdieran días de campaña.

En el caso de la candidatura del municipio de Francisco Z. Mena, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dictaminó que Pascual Morales ya no debía ser candidato debido a que ejerció violencia política de género contra una de las regidoras de ese Ayuntamiento, pues Morales también es alcalde, es decir, buscaba la reelección.

De acuerdo con lo descrito por el TEEP, los actos de violencia ocurrieron desde diciembre de 2019 y consistieron en no darle a la regidora un espacio y equipo para su trabajo, no convocarla a las sesiones de cabildo y no ofrecerle una disculpa pública por lo anterior.

Luego de un fin de semana sin candidato o candidata, Morena nombró a Laura Escudero Guzmán como candidata a la alcaldía de Francisco Z. Mena.

Con la nueva designación, el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Aristóteles Belmont Cortés, señaló que incurrir en violencia política de género “es un tema muy grave”.

A la par de Laura Escudero, se designó a Maricruz Solís Escudero como candidata suplente a edil de Francisco Z. Mena.

Ariadna Ayala regresa a la campaña

Por su parte, Ariadna Ayala, candidata a la alcaldía de Atlixco, nombrada por el PT pero con todo el apoyo morenista, regresó a la contienda electoral luego de una semana en la incertidumbre.

En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tumbó la candidatura porque el PT no realizó la correcta difusión de la convocatoria interna y le ordenó reponer dicho proceso.

El PT lo repuso y nombró candidata al mismo perfil —qué casualidad—, es decir, a Ariadna Ayala. El Partido del Trabajo registró su “nueva” designación y fue aprobada por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Por lo anterior, Ayala retomó sus actividades proselitistas de las cuales se tuvo que ausentar por una semana.

En este sentido, Belmont Cortés aplaudió que el PT “haya logrado la permanencia de Ariadna Ayala Camarillo como la candidata que abandera la Coalición de Juntos Haremos Historia en el municipio de Atlixco”.

La nueva designación de Ayala fue aceptada junto con toda su planilla de regidores.