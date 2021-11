Buscan a Samantha en San Pedro Cholula; desapareció el 3 de noviembre

Los familiares de Samantha Escalona Urenda organizaron una brigada de búsqueda para localizar a la joven de 34 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el miércoles 3 de noviembre.

Samantha fue vista por última vez en el municipio de San Pedro Cholula y el caso ha sido notificado a las autoridades estatales y municipales.

Tiene 34 años, es soltera y vive sola en su casa. La joven trabaja junto con su papá, como contadora. Ambos tienen un negocio familiar donde distribuyen una línea de químicos en la ciudad de Guadalajara.

La mañana del miércoles 3 de noviembre, la joven logró comunicarse vía telefónica con su padre para ponerse de acuerdo sobre el tiempo en que llegaría a la oficina, pero nunca llegó.

La familia acudió al domicilio y observó que el lugar estaba en orden, incluso dejó todo listo para preparar su desayuno.

Paola, hermana de Samantha, dijo que pudieron conseguir un video donde se observa que va caminando rumbo a la tienda, pero la grabación no ha sido de ayuda para dar con su paradero.

Informó que las autoridades continúan revisando los videos, para ver si llegó a la tienda o tener indicios de que fue lo qué pasó.

Samantha no llevó con ella sus cosas, como su teléfono o su dinero.

“El día de ayer (miércoles 3 de noviembre), a las 10:30 de la mañana, ella sale de su casa, aquí en San Pedro Cholula; sale a comprar unas verduras para su desayuno, deja en casa su celular y su cartera, solo saca un billete y se fue a las verduras y desde ese momento no hemos sabido ya nada de Samantha”. Paola

Su hermana no logra entender qué pasó y comentó que no comunicarse con ella o sus padres, no es normal en su hermana Samantha, porque son una familia muy unida.

Hasta el momento se desconocen detalles de cómo desapareció y que no ha regresado a su casa ubicada en el barrio de Santa María Xixitla.

Samantha Escalona tiene 34 años de edad, cejas semipobladas, cara redonda, ojos negros, labios medianos y un lunar del lado izquierdo arriba del labio; además, tiene tatuajes en ambos brazos, así como en la parte baja de la espalda y usa lentes.

En caso de contar con información sobre su paradero, favor de comunicarse a los siguientes números: 2212838142 y 2222146405.

