Buscan migrantes oportunidad en México; otros siguen su camino

Hace seis meses, migrantes dejaron su nación de origen, donde tres de ellos estuvieron varados en Tapachula, Chiapas, para buscar llegar a Estados Unidos para perseguir el sueño americano, por ello algunos de ellos dejaron Puebla para dirigirse a la Ciudad de México.

Tras dejar Chiapas, el contingente de centroamericanos viajó a “toda prisa”, contó Gerald, quien desde la madrugada de este jueves espera atención en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) de la delegación Puebla, pues viaja con su esposa y sus dos hijos, quienes no son mayores de 5 años.

La travesía de la familia inició con su desplazamiento a Chile, donde pudieron trabajar por un tiempo. Luego, tuvieron una breve estancia en República Dominicana y ahora piensan asentarse en México, aunque no descartan la idea de volver a intentar cruzar la frontera.

“No te voy a mentir, porque si a mí hay algo que no me gusta son las mentiras. Todo migrante que está en México quiere llegar a Estados Unidos. Si yo consigo trabajo y puedo alimentar a mis hijos, no pienso avanzar ahora, por el momento no, pero si en un futuro eso se calma, que yo esté seguro que no me van a deportar, sí. Yo tengo familia allá que me puede informar”.

Gerald