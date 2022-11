Buscará AMLO aumentar el salario mínimo en 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que analizará el aumento salarial para el 2023, destacó que ha conseguido, por unanimidad, incrementos en cuatro años.

El líder de la 4T adelantó que se está considerando un incremento del 15%, que de ser aprobado, será comunicado el 1 de diciembre.

El ejecutivo federal dijo estar confiado en que los empresarios y obreros lleguen a un acuerdo sobre el aumento en el salario mínimo para el siguiente año. Explicó que se ha llegado a un acuerdo con una de las dos partes, pero lo ideal es que se incluya a todos los involucrados.

Dijo que se tendría que calcular el incremento de manera cuidadosa debido al contexto económico y político a nivel mundial, sobre todo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo desmintió que un incremento salarial signifique aumentar la inflación del país.

«Si bien es cierto que tiene que ser, pues, cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario. Porque es una gran mentira, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no aumentaron el salario porque iba a haber inflación, no se midieron estos”

Andrés Manuel López Obrador