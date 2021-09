Cabildo de Puebla discute la realización de festejos del 15 de septiembre

Por Abraham Reyes

A 31 días del cambio de administración municipal, se realizó la quincuagésima octava sesión extraordinaria del Cabildo, en las que se discutieron asuntos de gran relevancia para la capital poblana. Aunque casi toda la reunión se dio de manera pacífica y tranquila, existieron algunos puntos de desacuerdo, especialmente sobre el tema de los Festejos Patrios.

A la sesión extraordinaria, que se realizó de manera virtual, del asistieron 23 regidoras y regidores, así como el síndico municipal, por lo que se determinó la existencia de quorum legal.

El regidor José Iván Herrera Villagómez solicitó una licencia por tiempo indefinido; esto con la finalidad de dar inicio formal a sus nuevas responsabilidades como Legislador dentro de la sexagésimo primera legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Al respecto de este tema, el regidor Enrique Guevara solicitó que dicha licencia entre en vigor a partir de las 23:59 horas del 14 de septiembre; esto para garantizar que la salida del cabildo de Herrera Villagómez se de en el marco de la ley y de forma correcta.

Dicho punto fue aprobado por mayoría con 23 votos a favor y una abstención.

Regidor ver inconsistencias en ubicaciones para los eventos

Sobre la aprobación de las Fiestas Patrias, el regidor Enrique Guevara señaló que existen una serie de inconsistencias en las ubicaciones que se eligieron para los eventos, por lo que solicitó que éstas sean reconsideradas o que, al menos, se escribieran de forma adecuada y precisa.

Asimismo, mencionó que existen muchos vacíos sobre la manera en que se garantizará que el aforo de los espacios no rebase el 30 por ciento, y subrayó que, de algún modo, no tenía sentido discutir esa minuta, pues no solo ya estaba aprobada la publicidad del evento; sino que además los comerciantes ya se estaban comenzando a instalar a lo largo del Centro Histórico.

Al respecto de las señalaciones de Enrique Guevara, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, afirmó que las Fiestas Patrias están bien estructuradas, que este festejo busca motivar a las personas a reconocer su identidad y que está diseñado en respeto de la ley y se ha buscado que en todo momento se preserve la salud y seguridad de los poblanos. Luego del debate sobre el tema, el cabildo aceptó la minuta por mayoría de votos.

Posteriormente las regidoras Carmen María Palma Benítez y María Rosa Márquez Cabrera dieron lectura a su propuesta de instituir:

El 21 de septiembre como “Día Municipal del Elote Nativo”; dicho proyecto tiene como finalidad reconocer el valor cultural, histórico y gastronómico de todas las variedades de este fruto, que son originarias de la entidad poblana.

Tras un breve debate sobre el tema, el Cabildo municipal aceptó dicha propuesta por unanimidad de votos, con la modificación de cambiarle el nombre al festejo a: “Día municipal del maíz nativo”.

