Calendario Lunar de Noviembre: qué ver del cielo nocturno

A medida que octubre termina, se llevan calabazas espeluznantes, flor de cempaxúchitl y la esperanza de un clima cálido restante; ya es momento de ver por el calendario lunar de noviembre. Es hora de abrigarse y centrar nuestra atención en el fresco mes de noviembre. ¿Qué podemos esperar del cielo nocturno durante nuestra transición al invierno?

Toma una taza de chocolate caliente, sacude esa bufanda y veamos algunos de los aspectos más destacados.

Luna Nueva, 4 de noviembre

Una Luna nueva traerá excelentes condiciones de cielo oscuro para ayudar a comenzar noviembre, alcanzando su punto máximo el 4 de noviembre a las 5:15 PM GMT-6. Esta Luna nueva es una de las dos únicas «superlunas» para 2021; este efecto se produce durante el acercamiento más cercano de la Luna a la Tierra.

Si bien las superlunas llenas son una maravilla para ver elevarse en el cielo nocturno, esta nueva superluna será invisible (debido al paso de una nueva luna entre la Tierra y el Sol) y marcará el comienzo de varios días de hermosas noches oscuras para que brillen otros eventos celestiales.

Urano en oposición (4 de noviembre)

El séptimo planeta desde el Sol y aproximadamente cuatro veces más grande que la Tierra, Urano llegará a la oposición el 4 de noviembre. Esa noche estará en su punto más grande y brillante del año y, gracias a las excelentes condiciones del cielo oscuro de la nueva superluna, puede incluso ser visible a simple vista.

Entrena tus ojos, binoculares o telescopio en la constelación de Aires durante toda la noche para ver si puedes ver a este gigante azul helado.

Calendario Lunar Noviembre – Urano en oposición

Lluvia de meteoros Táuridas (11-12 de noviembre)

Este mes está lleno de doble encabezado del cielo nocturno. Primero están las bolas de fuego táuridas, también conocidas como «bolas de fuego de Halloween» en algunos rincones de nerds espaciales. Según Space.com, aunque las lluvias duran aproximadamente desde el 20 de octubre hasta el 30 de noviembre, el mejor momento para atraparlos en toda su ardiente acción es la noche del 11 al 12 de noviembre.

La lluvia, restos del cometa Encke, es menos conocida por su volumen de estrellas fugaces y más por lo excepcionalmente brillantes que son. (Vea el video de arriba para ver algunos ejemplos). A pesar de una proyección esperada de menos de 12 meteoros por hora, estas bolas de fuego bien valen la pena el tiempo que podría tomar observarlas. Como beneficio adicional, la Luna nueva del 4 de noviembre debería darnos una semana más o menos de cielos oscuros, lo que facilitará ver estos meteoros inusualmente brillantes.

Lluvia de meteoros Leónidas enérgica (17 de noviembre)

Producidas por corrientes de polvo dejadas por el cometa Tempel-Tuttle, un cometa periódico que regresará en 2031, las Leónidas son una lluvia de meteoritos moderada con una visualización máxima de alrededor de 10 a 15 meteoros por hora. Las lluvias ocurren durante la mayor parte de noviembre, pero la noche de máxima actividad de este año es el 17 de noviembre. Al igual que otras lluvias de meteoritos, esta se verá mejor después de la medianoche. Vuelve tu mirada hacia la constelación Leo the Lion, donde las estrellas fugaces parecen emanar.

Vale la pena señalar que las Leónidas son responsables de algunas de las lluvias de meteoros más espectaculares jamás presenciadas por el hombre. Cada 33 años, que es el período orbital del cometa padre, la Tierra atraviesa senderos de escombros jóvenes que pueden provocar hasta 1.000 meteoros por hora. El último, en 2001, presentó cientos por hora. ¿El de 1966? Francamente mágico.

Calendario Lunar Noviembre – Lluvia de meteoritos Leónidas

Eclipse lunar casi total y una luna de sangre «helada» (19 de noviembre)

La luna llena de este mes, también llamada «luna helada», alcanza su punto máximo en la mañana del 19 de noviembre a las 3:59 am GMT-6 e incluye un eclipse lunar casi total. A partir de la 1 am en la costa este, la sombra de la Tierra comenzará a deslizarse lentamente por la superficie de la Luna, alcanzando el eclipse máximo alrededor de las 4 am. En este punto, la Luna brillará con un color rojizo espeluznante, con aproximadamente el 97% de su superficie por completo, eclipsado por la sombra de la Tierra.

Nota: En Chile es GMT-3, es decir, 3 horas menos de las indicadas en la nota.

