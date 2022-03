Califica AMLO como clasistas comentarios por mujer que vendió tlayudas en el AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “racistas y clasistas” las críticas que se hicieron a los comerciantes que vendieron tlayudas en la inauguración del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 22 de marzo, el mandatario dijo que sus adversarios están “sacando el cobre” y que la confrontación política está terminando con la simulación de los conservadores.

“Ayer la nota principal era que una señora estaba vendiendo tlayudas ¡Con un desprecio! Poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren? ¿Hamburguesas? Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje”. Andrés Manuel López Obrador

“Había mucho clasismo y sigue habiendo, pero estaba oculto. Ahora está saliendo, ya no hay esa simulación. Soy racista, soy clasista, pero nadie se va a enterar, incluso puedo tener un discurso a favor de la igualdad. Pero ahora como hay polémica, confrontación política y pasión, se enojan y se muestran como son, sacan el cobre”, continuó.

Durante la entrega del AIFA, la presencia de la mujer con tlayudas generó largas filas de personas que querían comprar una, debido a que no existen aún locales comerciales de comida. Esto llamó la atención de medios de comunicación, periodistas, simpatizantes y opositores de la administración federal

López Obrador señaló que los comentarios negativos hacia la vendedora son muestra de “clasismo” y del “pensamiento conservador”. Sin embargo, explicó que “esto no saldría si no existiera un debate público como el que actualmente se da en el país, pese a que “hay familias en las que ya no se habla de política.

Niveles de covid, a la baja.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que ya se cumple la octava semana consecutiva de reducción de covid-19 por la baja en contagios, hospitalizaciones y defunciones.

En la presentación de “El Pulso de la Salud”, afirmó que el semáforo que aplica para los próximos 15 días muestra que el país está en color verde, “los 10 indicadores de actividad epidémica están en los niveles más bajos que se han presentado desde que inició la epidemia en 2020”.

Señaló que es mínima la actividad que se presenta por la pandemia de coronavirus, “son mínimos los casos en estos casi dos años de la epidemia”.

“Esta situación está sujeta a que se mantenga la baja transmisión y se llegará a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas, en la medida que otras partes del mundo existe actividad epidémica representa la posibilidad de que en la región de América, que en general está a la baja todo continente, pudiera haber una reincorporación de la transmisión, mientras ello no ocurra debemos estar alentados por el hecho que tenemos mínima actividad de la epidemia”. Hugo López Gatell

De las hospitalizaciones, el subsecretario informó que es de 7 por ciento la ocupación de camas generales y 5 por ciento de las camas con ventilador.

Afirmó que es una reducción de 97 por ciento cuando se compara con el punto máximo de la segunda curva, y de 96 por ciento en defunciones.

Dijo que esta reducción está relacionada con la vacunación, y a la fecha se han aplicado más 188.8 millones de dosis con los que se han inmunizado a 85.5 millones de personas, de los cuales 93 por ciento tiene el esquema completo.

López-Gatell señaló que 90 por ciento de la población de 18 años y más está vacunada.

“Las personas vacunadas evitaron llegar al hospital, seguimos recomendando, promoviendo que las personas se vacunen, no importa si no lo hicieron en el momento que debían hacerlo de acuerdo a su edad, pero pueden hacerlo en este momento”. Hugo López Gatell

