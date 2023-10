Cambiarán rutas del transporte público en Centro Histórico de Puebla

A partir de este mes de octubre, distintas unidades del transporte público cambiarán su recorrido en el Centro Histórico de Puebla, pues sólo se les permitirá circular hasta la 17 Oriente-Poniente, mientras que en la zona norte, será hasta la 10 y 14 Oriente-Poniente.

Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial informó que el Ayuntamiento de Puebla y el gobierno estatal, están analizando las rutas que cambiarán su derrotero en el Centro Histórico, con el objetivo de no perjudicar las rehabilitaciones en la avenida 16 de septiembre, así como en las calles de la 10 a la 18 Oriente-Poniente.

La subsecretaria de Movilidad precisó que las vialidades 10 y 14 Oriente-Poniente serán los corredores principales, para que las unidades atraviesen la zona del primer cuadro de la ciudad. Por este motivo, se determinó el cambio de sentido, pues ahora la circulación de la 10 Oriente-Poniente irá hacia el norte, mientras que la 14 Oriente-Poniente irá hacia el sur.

En el caso de la circulación sobre la 16 de septiembre, el desvío de los camiones sigue siendo en la 17 y 19 Oriente-Poniente, por lo que destacó que serán hasta estas vialidades que el transporte público tenga permitido transitar.

Vázquez Cruz explicó que el transporte público no será retirado a más de 500 kilómetros del Zócalo, por lo que reiteró que dependerá del gobierno estatal determinar los nuevos trayectos de las rutas, así como las vialidades en las que circularán.

Anteriormente, el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, expuso que estos cambios de circulación iniciarían una vez que fueran finalizadas las obras del Centro Histórico, las cuales están proyectadas para entregarse en la primera semana de octubre.

Investigan a supervisor de movilidad que aceptó una “mordida”

En otro tema, Rubí Vázquez, subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, señaló que la Controlaría Municipal ya inició una investigación en contra de un supervisor de Movilidad, luego de que fuera expuesto aceptando un soborno, para evitar levantar una multa.

Este fin de semana, se difundió un vídeo a través de X, en el que se observa cómo un supervisor, encargado en el área de parquímetros, recibió presuntamente, dinero en efectivo a través de un sobre, por parte de un automovilista, con el fin de no ser sancionado.

No obstante, Rubí Vázquez justificó esta acción, al asegurar que lo que aceptó el trabajador municipal no fue un soborno, sino una “tarjeta”, por lo que hasta el momento, no ha sido retirado de su cargo, hasta que el caso sea esclarecido.

“Tenemos conocimiento de que no fue un soborno, es una tarjeta que se la dieron al supervisor, sin embargo, eso es lo que nosotros sabemos” Rubí Vázquez

Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial municipal

Sin dar una cantidad exacta, la funcionaria municipal expuso que desde el inicio de la administración han sido dados de baja supervisores por aceptar sobornos, dijo que algunos de ellos, eran personas voluntarias que decidieron inscribirse al programa de parquímetros.

Vázquez Cruz comentó que hasta el momento, el Ayuntamiento cuenta con 40 supervisores de movilidad, que inspeccionan todas las calles del Centro Histórico en donde funciona el sistema de estacionamiento rotativo.

Continúan multas en parquímetros pese a tarifa de 0 pesos

Asimismo, Rubí Vázquez comentó que pese a que el Ayuntamiento determinó la tarifa 0 de parquímetros por tiempo indefinido, las multas se seguirán aplicando.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el sistema de estacionamiento rotativo, tras determinar que es inconstitucional la manera de cobro, por ser ambigua y violar el derecho a la certeza jurídica y legalidad tributaria.

La subsecretaria de Movilidad hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en orden en el Centro Histórico, por lo que pidió seguir usando la app ParkiMovil, pese a no emitir ningún pago. Destacó que esto se hace con el fin de que haya accesibilidad en las calles para todos los automovilistas.

Vázquez Cruz mencionó que varios establecimientos del Centro Histórico dejaron de estar afiliados al programa de parquímetros, ya que no ven viable seguir en el sistema que antes les proporcionaba el 5 por ciento de lo recaudado.

