Campaña de reforestación de Armenta, en viveros de sus suegros

El senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier, destinará el 30 por ciento de su sueldo para iniciar una campaña de reforestación en el estado de Puebla, a través de la donación de 250 mil árboles; sin embargo, estos son cultivados en los viveros de sus suegros.

Alejandro Armenta tienen un sueldo mensual de 105 mil 625 pesos, es decir, de forma anual perciben un monto de un millón 267 mil 500 pesos. De igual forma, tienen un aguinaldo de 201 mil 841 pesos; por lo que 380 mil 250 pesos serían entregados a su familia de forma anual para mantener la producción de árboles.

En entrevista, añadió que al menos cuatro personas trabajan en los viveros, mientras él atiende sus labores legislativas.

Dijo que los árboles que ya entregará son de piñones y frutales, los cuales están valuados hasta en 50 pesos en los viveros de Atlixco, pero al ser de cultivo propio sólo cuesta la mano de obra.

Aclaró que lleva 26 años trabajando en materia ambiental y sembrando varias especies de árboles, actividad que no puede verse como negocio «cuando se ama a la tierra».

«Claro, como he tenido responsabilidades públicas puedo hacer que esto se potencie, pero aún sin cargos públicos he continuado con la reforestación. Yo no vendo estas plantas las dono. Al año invierto el 30 por ciento de mi salario»

Alejandro Armenta Mier