Candidata a la gubernatura de Nuevo León se disculpa por negar al fundador de la secta sexual NXIVM

Por Luciano Campos

La candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, se disculpó públicamente por haber mentido, al negar que conocía al fundador de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, actualmente encarcelado por cargos de abuso sexual.

Mediante un video que publicó en redes sociales, cerca de la media noche del domingo, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, en Nuevo León, aceptó que dijo mentiras al negar que se había entrevistado con el pederasta, quien purga condena perpetua, como lo exhibieron el 24 de marzo su contrincante del PRI, Adrián de la Garza, y la Agencia Proceso.

En el video de cuatro minutos y medio, comienza a hablar de cómo había sufrido 13 atentados, que le secuestraron a la mitad de su gabinete y que a su hijo lo torturaron hasta afectarle los riñones, por lo que requirió un trasplante y además hubo señalamientos de que era un privilegiado.

Además, en pleno embarazo, le plantaron una bomba, lo que le provocó un gran estrés que la movió a pedir ayuda profesional. Hasta el minuto dos dice que se animó a tomar un curso que habían tomado más de diez mil personas, en referencia a las polémicas asesorías de Raniere, con quien “eventualmente” se entrevistó.

En su explicación, la candidata morenista dijo que se había tropezado y que se levantaba, pero con más dificultades porque, dijo, a las mujeres todo les cuesta el doble.

Mencionó que había decidido ser madre y profesionista, esposa y servidora pública al mismo tiempo, para asegurar el futuro de sus hijos y de los de todos, lo que la llevó a ser tres veces alcaldesa de Escobedo.

“Cuando me dijeron que no podía ser candidata por no ser de su grupo político, me convertí en la candidata puntera. Cuando me dijeron que no podía ser gobernadora me atacaron diciendo que era tonta, títere de mi esposo, coqueta y privilegiada. Tengo la sensibilidad suficiente y las agallas para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos”.

Clara Luz Flores Carrales