Candidata de PSI declina por Tonantzin Fernández en San Pedro Cholula

Por falta de apoyo en su partido, la candidata de Pacto Social de Integración (PSI) a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Nohemí Luna, declinó a favor de abanderada de Morena en aquella demarcación, Tonantzin Fernández.

Quien durante la campaña electoral se presentó como «la candidata de las juntas auxiliares«, anunció este martes 14 de mayo que tomó la decisión de sumarse al proyecto de la abanderada del partido obradorista junto a su equipo y estructura política.

Señaló que el principal motivo para abandonar sus aspiraciones a favor de Morena fue la falta de apoyo de PSI desde el inicio de su campaña, situación por la que ella y quienes la acompañaron en su candidatura se sintieron traicionados.

Aseguró que toda su planilla será parte de la campaña de la exdiputada local. Asimismo, garantizó 5 mil votos a favor de la morenista para el 2 de junio.

Agradeció el apoyo de quienes mostraron simpatía con su proyecto y les pidió que la sigan acompañando, ahora sumada a Tonantzin Fernández, además de respaldar al candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

«Hoy les pido, me pongo el corazón en la mano para pedirles desde aquí que me acompañen, como me han acompañado en este proyecto. Este es el proyecto al que les pido su voto de confianza y hacia nuestro amigo, el senador Armenta, nuestro próximo gobernador».

Nohemí Luna

Excandidata del PSI por la alcaldía de San Pedro Cholula