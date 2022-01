Candidata en Tlanalapan, en Texmelucan, manda detener a joven que promovía el derecho al voto nulo

Jessica Ramírez López, candidata a la presidencia de San Rafael Tlanalapan, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, hizo detener a un joven que hacía perifoneo electoral, en el que llamaba a ejercer el derecho al voto nulo.

El pasado viernes, el Colectivo de Ciudadanos Texmelucan denunció que el candidato a regidor de la planilla “Grandeza por Tlapanalapa” -pariente de Ramírez- se paró frente al vehículo impidiéndole el paso. Enseguida llegó la candidata con los demás miembros del Círculo Naranja, además de un comando de la Policía Municipal que aprehendió al joven, confiscando su motocicleta y bocina.

El joven no fue ingresado de inmediato a las instalaciones de Seguridad Pública, lo que causó la alarma del colectivo. Aunque fue detenido a las 14:00 horas, policías confirmaron oficialmente su ingreso hasta las 19:45 horas. “Lo desaparecieron al menos cinco horas”, denunciaron.

Por la noche, luego del pago de una multa por “alterar el orden público” fue liberado con sus pertenencias descompuestas.

Jessica Ramírez López, de Círculo Naranja.

“No te quedes callado, dilo con tu voto”

En San Martín Texmelucan, ciudadanos también participaron en las jornadas electorales; el Colectivo, sin mencionar nombres de candidatos ni planillas hizo circular dos spots con un contenido que llamaba al voto, prevenía el abstencionismo al tiempo que explicaba el derecho al voto nulo.

“Dí lo que sientes, dilo con tu voto. Si no estás de acuerdo con tus candidatos a la presidencia auxiliar ejerce tu derecho y anula tu voto. Votar es nuestro derecho. Este 23 de enero no te quedes callado, ve y alza tu voz, anula tu voto”, cantaba un primer spot de 30 segundos.

El segundo spot reproducía una conversación:

— Oye Juan, ya sabes por quién votar?

— No, aún no María. La verdad es que ningún candidato me convence

— Yo tampoco. Creo que mejor no iré a vota.

— No!, tenemos otra opción: salgamos a votar y anulemos nuestro voto.

— ¿Y cómo puedo anular mi voto?

— Es muy fácil, ¡sólo tacha toda la boleta y listo!!

Al final ambas voces refieren “Votar es nuestro derecho, éste 23 de enero no te quedes callado. Ve, alza la voz y anula tu voto. Ve, vota y anula”

Karen Méndez, del colectivo ciudadano acusó que la detención fue autorizada por José Ramírez, presidente auxiliar en turno quien llamó a la policía motorizada y a las patrullas que participaron en la aprehensión del ciudadano.

Margarito Minero Calixto, conocido popularmente como “Beni Minero”, compite con la planilla “La Fuerza que nos Une».

Sin opción

Este domingo se llevarán a cabo los comicios para renovar autoridades de juntas auxiliares, se prevé que vecinos de 659 demarcaciones asistan a las urnas.

San Rafael Tlanalapan y Moyotzingo son las demarcaciones más grandes del municipio de San Martin Texmelucan, sin embargo, Tlanalapan es más atractiva económicamente dadas sus fiestas patronales y recaudaciones que podría superar los activos de las 10 juntas auxiliares restantes.

El registro de planillas estuvo muy competido en Tlanalapan, a tal punto que sólo dos lograron cumplir con los requisitos de la convocatoria para buscar la presidencia auxiliar: Jessica Ramírez López por la planilla Círculo Naranja “Grandeza por Tlapanalapa”, cercanos a Movimiento Ciudadano.

Además del candidato Margarito Minero Calixto conocido popularmente como “Beni Minero”, que compite con la planilla “La Fuerza que nos Une”, que integra a militantes de los partidos de Acción Nación (PAN) y Verde Ecologista (PVEM).

Habitantes de la junta auxiliar recordaron que Jessica Ramírez López ha ocupado cargos en el gobierno municipal de José Rafael Núñez, incluso citaron fuentes hemerográficas que señalan que la ahora candidata junto con 40 funcionarios más, el alcalde de San Martín Texmelucan y la presidenta del Sistema Municipal DIF, promovieron un amparo en el año 2018 para evitar ser detenidos, como resultado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) que realizó al gobierno municipal por presuntos nexos con el crimen organizado.

La información se desprende del amparo colectivo promovido bajo el número de expediente 466/2018, con fecha de acuerdo del 18 de mayo.

También, Jessica Ramírez López acompañó al candidato Abraham Salazar en los comicios por la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano en 2021, el cargo que aspiraba entonces era la sindicatura.

En voz del Colectivo, el candidato Margarito Minero tampoco resulta una opción para el cargo, pues señalan que fue impuesto por la actual presidenta municipal, Norma Layón.

Voto nulo es una voz crítica

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el voto nulo es considerado una opción un poco ortodoxa, pero que siempre ha existido —a la par de votar por un candidato no registrado— y en las últimas décadas ha tomado algo de fuerza.

Se trata de ir a votar, pero emitir intencionalmente el voto en forma tal que será anulado y con ello no necesariamente cancelar la voz, puesto que este hecho simple mande un mensaje de descontento y una crítica explícita a los candidatos.

“Al ir a votar y al anular el voto —a diferencia del caso de abstenerse de ir a votar— el mensaje puede ser más claro y preciso: los que van a votar, aunque anulen su voto, si hacen oír su voz”.